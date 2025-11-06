Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες οδικής σύγκρουσης, που σημειώθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο γυναίκας ηλικίας 71 ετών.

Η 71χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στις 4 Νοεμβρίου 2025, ενώ νοσηλευόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η οδική σύγκρουση σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, παρά τον κυκλοφοριακό κόμβο του ΓΣΠ.

Η 71χρονη επέβαινε ως συνοδηγός σε όχημα, το οποίο ενεπλάκη σε οδική σύγκρουση με άλλα δύο οχήματα.

Η 71χρονη είχε μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλευόταν μέχρι τις 4/11, όπου και υπέκυψε στα τραύματά της.

Κατά τη διενέργεια της νενομισμένης νεκροτομής που διενεργήθηκε σήμερα, διαπιστώθηκε, ότι ο θάνατός της, οφείλεται σε βαρύτατη κρανιοεγκεφαλική κάκωση, συνεπεία οδικής σύγκρουσης.

Τις εξετάσεις συνεχίζει η Τροχαία Λευκωσίας.