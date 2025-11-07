Τουρκοκύπριος, ο οποίος καταζητείτο για τη γνωστή υπόθεση των Σέρβων εκτελεστών, συνελήφθη χθες στο οδόφραγμα του Αγίου Δομετίου από μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.

Ωστόσο, η πληροφόρηση που έλαβε το philenews νωρίτερα εντός της ημέρας είναι ότι οι Αρχές Δημοκρατίας προσανατολίζονταν να τον αφήσουν ελεύθερο.

Περί την άνοιξη του 2016 η Αστυνομία Κύπρου είχε λάβει πληροφορία πως το εν λόγω πρόσωπο θα μετέφερε τους δυο Σέρβους εκτελεστές από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στο οδόφραγμα Αγίου Δομετίου. Οι πληροφορίες που είχαν τεθεί ενώπιον της Αστυνομίας ανέφεραν πως τα δυο πρόσωπα από τα Βαλκάνια είχαν έρθει στην Κύπρο με στόχο να δολοφονήσουν τους Αλέξη Μαυρομιχάλη (Αλεξούη), Ιωσήφ Ιωσήφ (Σήφη), Χρίστο Δημητρίου (Τσιάκκα) όπως επίσης και τον Φάνου Καλοψιδιώτη.

Στη βάση αυτής της πληροφορίας είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τουρκοκύπριου. Αυτό το ένταλμα εκτελέστηκε χθες και μετά από εννέα χρόνια, όταν ο τελευταίος επιχείρησε να διέλθει στις ελεύθερες περιοχές μέσω οδοφράγματος.

Όπως πληροφορούμαστε, όμως, δεν δόθηκε οδηγία προκειμένου η Αστυνομία να υποβάλει δικαστικό αίτημα για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης. Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τα όσα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, δεν προκύπτουν νομικά ζητήματα, ούτε υπάρχει μαρτυρία που να στηρίζει οποιοδήποτε κακούργημα. Άλλωστε, παρήλθαν χρόνια και η υπόθεση για τους Σέρβους εκτελεστές κρίθηκε δικαστικά.

Ο φάκελος με τα στοιχεία για τον Τουρκοκύπριο είχε σταλθεί στη Νομική Υπηρεσία το πρωί.