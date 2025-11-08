Σε κινητοποίηση τέθηκαν οι Αρχές λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στις 12:45, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο έξω από περίπτερο.

Η φωτιά, η οποία από τις πρώτες εξετάσεις φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης, ξέσπασε στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου, την ώρα που η ιδιοκτήτρια βρισκόταν εντός του περιπτέρου.

Η φωτιά κατασβέστηκε από διερχόμενο οδηγό ο οποίος διέθετε πυροσβεστήρα στο όχημά του. Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές στο χώρο της μηχανής.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διεξάγει έρευνες για εντοπισμό των δραστών του εμπρησμού αλλά και τα κίνητρα πίσω από αυτόν.