Συνελήφθη χθες βράδυ, δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υπό κράτηση 48χρονος, κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας, ο οποίος καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με δύο υποθέσεις που διαπράχθηκαν στη Λάρνακα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη πλημμελήματος, παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία, και απειλής, που διαπράχθηκε στις 03/11/2025, στη Λάρνακα. Η δεύτερη αφορά τα αδικήματα της παρενόχλησης και παρενοχλητικής παρακολούθησης και της απειλής, τα οποία διαπράχθηκαν στο διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου και 28 Οκτωβρίου, 2025, στη Λάρνακα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.