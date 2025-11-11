Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου και του Ειδικού Ουλαμού Μοτοσικλετιστών πραγματοποίησαν σήμερα εκστρατεία τροχονομικών ελέγχων από τις 06:00 έως τις 18:00, στους αυτοκινητόδρομους και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο της Κύπρου.

Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο των προσπαθειών της Αστυνομίας για μείωση των θανατηφόρων και σοβαρών τροχαίων συγκρούσεων, καθώς και για την καλλιέργεια οδικής συνείδησης και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, προέκυψαν 304 καταγγελίες για διάφορες τροχαίες παραβάσεις. Ειδικότερα:

40 οδηγοί καταγγέλθηκαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας ,

καταγγέλθηκαν για , 50 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ,

για , 28 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση,

για κατά την οδήγηση, 26 για οδήγηση με ληγμένη άδεια κυκλοφορίας,

ενώ καταγράφηκαν ακόμη 160 καταγγελίες για άλλες παραβάσεις.

Παράλληλα, δύο οχήματα κατακρατήθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι οι στοχευμένοι έλεγχοι τροχαίας θα συνεχιστούν καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με στόχο την πρόληψη σοβαρών τροχαίων και την προστασία των πολιτών.