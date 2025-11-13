Εκμεταλλευόμενοι το σκότος αλλά και τα έργα που γίνονται στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας, άγνωστοι θρυμμάτισαν βιτρίνα κοσμηματοπωλείου και άρπαξαν ακριβά ρολόγια και χρυσαφικά με τη λεία τους να ξεπερνά τα €50.000.

Η διάρρηξη έγινε την περασμένη Τρίτη τα ξημερώματα και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα από την Αστυνομία. Πολίτης που διαμένει στο εμπορικό κέντρο της Λάρνακας κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι λίγο πριν της 3 τα ξημερώματα άκουσε γυαλιά να θρυμματίζονται και ακολούθως να ηχεί συναγερμός κοσμηματοπωλείου σε πάροδο της Ερμού. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας μετέβησαν στο μέρος και διαπίστωσαν πως οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη πόρτα της εισόδου πετυχαίνοντας είσοδο και στη συνέχεια θρυμμάτισαν εσωτερική γυάλινη βιτρίνα και άρπαξαν ακριβά ρολόγια και άλλα τιμαλφή.

Η σκηνή αποκλείστηκε και εξετάστηκε επιστημονικά για εντοπισμό τεκμηρίων. Ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου ανέφερε πως κλάπηκαν ρολόγια και χρυσαφικά αξίας €50.000-€60.000.

Από μαρτυρία που εξασφαλίστηκε φαίνεται οι δράστες να ήταν δύο και διέφυγαν πεζοί, ενώ στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε σκούτερ.

Σύμφωνα με την Αστυνομία το κατάστημα διαθέτει ρόλερ ασφαλείας, το οποίο άγνωστο για ποιο λόγο, δεν ενεργοποιήθηκε κατά το κλείσιμο του καταστήματος. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη το κατάστημα δεν διαθέτει ασφάλεια έναντι κλοπής.