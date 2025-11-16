Εβδομάδα ενημέρωσης και ελέγχων για την οδήγηση λεωφορείων και φορτηγών οχημάτων πραγματοποιείται από τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, μέχρι και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, 2025.
Η συγκεκριμένη εκστρατεία, η τρίτη για φέτος, θα διεξαχθεί παράλληλα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Δικτύου Τροχαίας Roadpol, περιλαμβανομένης και της Κύπρου.
Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, η Αστυνομία Κύπρου, σε συνεργασία με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ), θα διενεργεί ελέγχους που θα εστιάζουν στα εξής:
- Τα έγγραφα των οδηγών και των οχημάτων
- Την ταχύτητα των οχημάτων
- Τις συσκευές περιορισμού ταχύτητας
- Τις ώρες οδήγησης και εργασίας
- Τη χρήση ταχογράφων (αναλογικών και ψηφιακών)
- Τη μηχανική κατάσταση των οχημάτων
Παράλληλα, θα επιδεικνύεται μηδενική ανοχή σε τροχαίες παραβάσεις που συμβάλλουν στην πρόκληση θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων.
Η Αστυνομία υπενθυμίζει, ότι η ασφάλεια στους δρόμους αφορά όλους μας και καλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και να επιδεικνύουν υπεύθυνη οδική συμπεριφορά.