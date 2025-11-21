Μέλη της Αστυνομίας – ΤΑΕ Πάφου, Τροχαία Πάφου και άλλα μέλη της ΑΔΕ Πάφου – κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης, εντόπισαν 32χρονο ο οποίος καταζητείτο σχετικά με υπόθεση ληστείας, να οδηγεί σε περιοχή στην Πάφο, αυτοκίνητο το οποίο είχε κλαπεί στις 13-17 Νοεμβρίου, στη Λεμεσό.

Ο 32χρονος προσπάθησε να διαφύγει οδηγώντας επικίνδυνα το αυτοκίνητο σε δρόμους στης περιοχής. Κατά τη διαδρομή διαφυγής του, το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος, συγκρούστηκε δύο φορές με αστυνομικό όχημα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί μετά τη δεύτερη σύγκρουση.

Ο 32χρονος, μαζί με δεύτερο άντρα, ο οποίος επέβαινε ως συνοδηγός στο όχημα, τράπηκαν σε φυγή πεζοί και τότε τα μέλη της Αστυνομίας, προχώρησαν στη ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών, με τον υπηρεσιακό οπλισμό τους.

Οι Αστυνομικοί κατάφεραν να ανακόψουν τον 32χρονο και προχώρησαν στη σύλληψη του, παρά το ότι αυτός προέβαλε αντίσταση.

Στην κατοχή του 32χρονου εντοπίστηκαν, μικρές ποσότητες κάνναβης και κρυσταλλικής ουσίας που πιστεύεται ότι είναι μεθαμφεταμίνη, βάρους μισού γραμμαρίου αντίστοιχα, ένα εκτοξευτής επιβλαβούς αερίου, και δέσμη κλειδιών αυτοκινήτων.

Το όχημα που οδηγούσε ο 32χρονος, έφερε πινακίδα αριθμού εγγραφής οχήματος, η οποία είχε κλαπεί χθες, στην Πάφο.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, η ληστεία διαπράχθηκε στις 04 Νοεμβρίου, όταν γυναίκα 70 ετών, ενώ βρισκόταν δίπλα από το αυτοκίνητο της, σε ανοιχτό χώρο στην Πάφο, άγνωστος της άντρας, άνοιξε την πόρτα συνοδηγού του αυτοκινήτου της και έκλεψε το κινητό τηλέφωνο και τη τσάντα της. Η 70χρονη προσπάθησε να αποτρέψει τον δράστη, ο οποίος οδηγώντας το αυτοκίνητο του για να διαφύγει, την παρέσυρε, με αποτέλεσμα αυτή να τραυματιστεί σοβαρά στο δεξί ώμο, όπου υπέστη κάταγμα.