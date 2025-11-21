Ούτε και σήμερα απάντησαν στις κατηγορίες που εκκρεμούν εναντίον τους οι εφτά κατηγορούμενοι για την υπόθεση του φερόμενου κυκλώματος που είχε τη βάση του στις φυλακές.

Στο εδώλιο του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας βρέθηκαν σήμερα ο 48χρονος βαρυποινίτης Γιώργος Χριστοδούλου – Ζαβράντωνας, ζεύγος χρυσοχόων, ο γιος τους, ένας 40χρονος από την επαρχία Αμμοχώστου και η 26χρονη δεσμοφύλακας των Κεντρικών Φυλακών, σε σχέση με το κύκλωμα με παράνομες δραστηριότητες.

Η 37χρονη επιχειρηματίας, που επίσης κατηγορείται, δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο και σύμφωνα με τον δικηγόρο της Δημήτρη Τοπαλίδη, αυτή εισήχθη σε ιδιωτικό νοσοκομείο και χθες υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Ο συνήγορος του Ζαβράντωνα ζήτησε όπως η υπόθεση αναβληθεί για μετά τις 12 Δεκεμβρίου καθ’ ότι εκκρεμεί στο Ανώτατο Δικαστήριο αίτημά του για ακύρωση του εντάλματος έρευνας στο κελί του, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάσει την παρούσα υπόθεση. Το Δικαστήριο συναίνεσε και η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 17 Δεκεμβρίου.

Η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής εξασφάλισε ένταλμα σύλληψης για την 37χρονη, το οποίο θα παραμείνει ανεκτέλεστο μέχρι την επόμενη συνεδρία.

Σημειώνεται ότι όλοι οι κατηγορούμενοι εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να απαντήσουν στις κατηγορίες, κάτι που αναμένεται να γίνει στις 17 Δεκεμβρίου.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραμένουν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ για τον πρώτο κατηγορούμενο (σ.σ. Ζαβράντωνας) αποφασίστηκε όπως παραμένει υπό κράτηση.

Οι επτά κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων κατηγορίες, για συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος και πλημμελήματος, αδικήματα διαφθοράς, παράνομη κατοχή περιουσίας και αδικήματα που αφορούν στη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.