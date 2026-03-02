Μια σημαντική εξέλιξη, που ενδεχομένως να επηρεάσει και την ποινική υπόθεση η οποία βρίσκεται ενώπιον Κακουργιοδικείου στη Λευκωσία, σημειώθηκε μετά από αίτηση της Νάταλυ Τζιαπούρα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο αποδέχθηκε αίτημα του δικηγόρου της Δημήτρη Τσολακίδη και ακύρωσε το διάταγμα έρευνας το οποίο εξέδωσε Επαρχιακό Δικαστήριο και αφορούσε σε δύο θυρίδες που η αιτήτρια διατηρεί σε υποκατάστημα τράπεζας στη Λευκωσία. Το ένταλμα έρευνας εξεδόθη την 1.7.2025 και κατά τις έρευνες εντοπίστηκε σε αυτές το ποσό των €238.000. Η κατηγορούμενη εξασφάλισε αρχικά άδεια για την έκδοση προνομιακού εντάλματος Certiorari, με το οποίο να ακυρώνεται το πιο πάνω ένταλμα έρευνας.

Το Δικαστήριο αφού αναφέρθηκε στις πληροφορίες της Αστυνομίας και τη διασύνδεσή της με τον βαρυποινίτη Γιώργο Χριστοδούλου Ζαβράντωνα, σημείωσε πως στην ένορκη δήλωση της Αστυνομίας, που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του προσβαλλόμενου εντάλματος έρευνας, γίνεται μόνο γενική και αόριστη αναφορά σε πληροφορία η οποία δόθηκε στην Αστυνομία στις 18.6.2025, χωρίς να αναφέρεται οτιδήποτε σε σχέση με την πηγή της εν λόγω πληροφορίας. Ούτε καν αναφορά σε ύπαρξη πληροφοριοδότη γίνεται.

Ούτε και η αναφορά του δικηγόρου, που εκπροσωπούσε τη Νομική Υπηρεσία, ότι η πληροφορία για τη φύλαξη αντικειμένων από παράνομες δραστηριότητες ήταν ύψιστης αξιοπιστίας σύμφωνα με την οποία κατάδικος στις Κεντρικές Φυλακές διατηρεί τηλεφωνική συσκευή με την οποία επικοινωνεί τόσο με την αιτήτρια όσο και με την μητέρα της μέτρησε, αφού όπως το δικαστήριο διαπίστωσε, στον όρκο δεν υπήρχε αναφορά σε αυτήν πως η εν λόγω πληροφορία ήταν υψίστης αξιοπιστίας. Το Δικαστήριο τόνισε στην απόφασή του ότι δεν είναι αρκετό να γίνεται αναφορά σε μία πληροφορία, απογυμνωμένη από οτιδήποτε άλλο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προσεγγιστεί η δυναμική της από το Δικαστήριο το οποίο καλείται να εκδώσει το ένταλμα.

«Καταλήγω, πως ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου δεν είχε τεθεί συγκεκριμένη μαρτυρία για να μπορούσε να κρίνει το θέμα. Ο ευπαίδευτος δικηγόρος, ο οποίος εκπροσωπεί τον Γενικό Εισαγγελέα, προσπάθησε να οικοδομήσει επί του γεγονότος ότι επειδή εκτελέστηκαν άλλα εντάλματα έρευνας, σε προγενέστερη ημερομηνία, σε σχέση με άλλα υποστατικά, συγγενικών προσώπων της αιτήτριας, καθιστούσε εν προκειμένω την πληροφορία επιβεβαιωμένη. Με τον προσήκοντα σεβασμό, διαφωνώ. Κατ΄ αρχάς, να σημειώσω το αυτονόητο, πως εκείνο που εξετάζεται είναι εάν το συγκεκριμένο μαρτυρικό υλικό, που είχε τεθεί ενώπιον του κατώτερου Δικαστηρίου, ικανοποιούσε τις προϋποθέσεις του εντάλματος έρευνας. Εν πάση περιπτώσει, στην ένορκη δήλωση που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του προσβαλλόμενου εντάλματος έρευνας, δεν γίνεται αναφορά πως τα άλλα δικαστικά εντάλματα έρευνας εξεδόθηκαν στη βάση της ίδιας πληροφορίας, ενώ δεν αποκαλύπτεται ούτε η μαρτυρία που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση των άλλων ενταλμάτων έρευνας».

Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν έμεινε όμως μέχρις εδώ. Εντόπισε και άλλα λάθη στην ένορκη δήλωση με την οποία εξασφαλίστηκε το ένταλμα έρευνας, αφού το συνολικό ποσό που εντοπίστηκε κατά την εκτέλεση των άλλων ενταλμάτων έρευνας, αναφορικά με υποστατικά άλλων προσώπων, ο ευπαίδευτος δικηγόρος ομιλεί, με τη γραπτή του αγόρευση, για ποσό €309.000,67, ενώ η ένορκη δήλωση που χρησιμοποιήθηκε για την έκδοση του προσβαλλόμενου εντάλματος έρευνας ομιλεί για ποσό €309,67, κάτι που δεν αμφισβήτησε κατά την ακρόαση της αιτήσεως.

Επίσης, ενώ η πληροφορία, απογυμνωμένη από οτιδήποτε άλλο, ομιλούσε για λήψη από την αιτήτρια μόνο μετρητών χρημάτων, προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, εντούτοις, το εκδοθέν ένταλμα έρευνας, εξουσιοδότησε, ανεπίτρεπτα, και την κατάσχεση κοσμημάτων και άλλων πολύτιμων αντικειμένων. Μετά τις διαπιστώσεις αυτές, ο δικαστής ακύρωσε το ένταλμα έρευνας, οπόταν οτιδήποτε εντοπίστηκε δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί στη δίκη.