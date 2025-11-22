Υπό πενθήμερη κράτηση τέθηκαν σήμερα μετά από σχετικό διάταγμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, άντρας ηλικίας 44 ετών και γυναίκα ηλικίας 53 ετών.

Οι πιο πάνω συνελήφθησαν χθες το απόγευμα δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με τρεις υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, αδικήματα που διαπράχθηκαν μεταξύ των ημερομηνιών 4-20/11/2025 στην επαρχία Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο διερεύνησης των πιο πάνω υποθέσεων, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 44χρονου που τον φέρουν να εμπλέκεται στις πιο πάνω υποθέσεις.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, στις 20/11/2025, ο 44χρονος επισκέφθηκε κατάστημα αγοραπωλησίας χρυσού στην επαρχία Λευκωσίας όπου, φέρεται να πώλησε στην 53χρονη υπάλληλο αριθμό χρυσαφικών, για τα οποία η γυναίκα φέρεται να μην εξέδωσε σχετικά πιστοποιητικά. Το ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.