Συνελήφθησαν ακόμη δύο πρόσωπα πρόσωπα για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση επίθεσης και απόπειρας απαγωγής, η οποία σημειώθηκε χθες στην Αναφωτία της Λάρνακας σε βάρος ενός Βρετανού υπήκοου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης της πιο πάνω υπόθεσης προχώρησε χθες το απόγευμα, βάσει δικαστικού εντάλματος, στη σύλληψη 25χρονου και 34χρονου, ενώ οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες και σε τρίτο εμπλεκόμενο πρόσωπο. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 46 ετών, ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Και οι τρεις, δύο Ελληνοκύπριοι και ένας αλλοδαπός, θα παρουσιαστούν σήμερα ενώπιον του Δικαστηρίου Λάρνακας.

Προηγήθηκε καταγγελία από 46χρονο κάτοικος Λάρνακας, ο οποίος κατήγγειλε στην Αστυνομία, ότι γύρω στις 5:00 μ.μ., δέχθηκε επίθεση από τρεις άνδρες ενώ βρισκόταν έξω από το σπίτι του. Σύμφωνα με τον παραπονούμενο, ένας εκ των τριών ανδρών τον κτύπησε με ρόπαλο, ενώ στη συνέχεια οι φερόμενοι δράστες, προσπάθησαν να τον μεταφέρουν δια της βίας στο αυτοκίνητό τους. Όπως ανέφερε ο 46χρονος, πρόβαλε αντίσταση, με αποτέλεσμα να καταφέρει να ξεφύγει.

Τις εξετάσεις συνεχίζει ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.