Οι αρχές διερευνούν εμπρησμό μοτοσικλέτας στην Αγλαντζιά το βράδυ της Κυριακής, με το ΤΑΕ Λευκωσίας να έχει αναλάβει την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστα πρόσωπα πυρπόλησαν σκούτερ λίγο μετά τις 23:00, ενώ αυτό βρισκόταν σταθμευμένο σε δρόμο της περιοχής. Πυροσβεστικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν άμεσα και κατάφεραν να κατασβέσουν τη φωτιά.

Η μοτοσικλέτα, ωστόσο, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Οι ανακριτές αναζητούν τον ιδιοκτήτη της μοτοσικλέτας, ο οποίος είναι αλλοδαπός και διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, αλλά δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας συνεχίζονται.