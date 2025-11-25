Η Αστυνομία συνέλαβε σήμερα 48χρονο, ο οποίος καταζητείτο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε υπόθεση απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε στις 8 Αυγούστου 2025 σε δρόμο χωριού της επαρχίας Αμμοχώστου, με θύμα 61χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το θύμα είχε εμπλακεί σε λεκτική αντιπαράθεση με άλλο πρόσωπο, το οποίο φέρεται να επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο και, αφού ξεκίνησε την πορεία του, τον παρέσυρε. Ο 61χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Μαρτυρία που εξασφαλίστηκε από τις ανακριτικές Αρχές οδήγησε στην έκδοση δικαστικού εντάλματος σύλληψης του 48χρονου. Η Αστυνομία είχε δώσει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία και τα στοιχεία του στις 9 Αυγούστου σε προσπάθεια εντοπισμού του. Μετά τη σημερινή σύλληψή του, η περαιτέρω δημοσίευση των στοιχείων του κρίνεται αχρείαστη.

Ο συλληφθείς τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Αμμοχώστου.