Η Αστυνομία Κύπρου καταζητεί τον Κωνσταντίνο Νικολάου, 43 ετών, από τη Λευκωσία.

Ο 43χρονος καταζητείται για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενα αδικήματα εμπρησμού και συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, που διαπράχθηκαν στις 14 και 20 Νοεμβρίου, 2025 στην επαρχία Λευκωσίας.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στον αριθμό 22-802222 ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό.