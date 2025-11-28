Ανακοίνωση εξέδωσε η Αστυνομία σε σχέση με θανατηφόρο ατύχημα που σημειώθηκε στη Λεμεσό στις 30/07/2025.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, απεβίωσε σήμερα η 66χρονη Ανδρούλλα Σιριβιανού.

Η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού της 66χρονης, θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Υπενθυμίζεται ότι αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονη, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε 66χρονη πεζή, η οποία επιχειρούσε να διασταυρώσει τον δρόμο.

Από τη σύγκρουση, η 66χρονη τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πόλης.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.