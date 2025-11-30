Πυροβολισμοί σημειώθηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα σε κτίριο που στεγάζει εταιρεία στην περιοχή Στροβόλου στη Λευκωσία, με την Αστυνομία να αποκλείει τη σκηνή και να διεξάγει εξετάσεις.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στο σημείο εντοπίστηκαν κάλυκες, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι ο άγνωστος δράστης ή οι δράστες άνοιξαν πυρ εναντίον του κτιρίου.

Οι ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας αναζητούν τόσο τα πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από το περιστατικό όσο και το κίνητρό τους, ενώ σημαντικό ρόλο στη διερεύνηση αναμένεται να διαδραματίσουν τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.