Ενημέρωση σχετικά με ελεγχόμενη έκρηξη νάρκης η οποία αναμένεται να συμβεί σήμερα στη Λευκωσία, εξέδωσε η Αστυνομία.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με ενημέρωση από το Αρχηγείο της Εθνικής Φρουράς, σήμερα γύρω στις 16:15, η Εθνική Φρουρά θα προβεί σε ελεγχόμενη έκρηξη μίας νάρκης, εντός ελεγχόμενου περιφραγμένου χώρου ναρκοπεδίου στην περιοχή Γερίου στη Λευκωσία.

Σε ανάρτησή του ο Δήμος Γερίου – Λατσιών, αναφέρει πως η έκρηξη θα γίνει στην περιοχή του Σχολείου Ευαγγελισμός. Σύμφωνα με τον Δήμο, η διαδικασία θα διεξαχθεί με πλήρη συντονισμό και έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις ότι θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των κατοίκων και της ευρύτερης περιοχής.