Στο Κακουργιοδικείο παραπέμφθηκε πριν από λίγο ο 58χρονος που συνελήφθη για τον φόνο του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου στα Κονιά το βράδυ της 19ης Νοεμβρίου.

Το κατηγορητήριο κατατέθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου πριν από μερικά λεπτά από την κατηγορούσα αρχή μετά την ολοκλήρωση των ερευνών και το πράσινο φως από τη Νομική Υπηρεσία. Το επαρχιακό δικαστήριο παρέπεμψε τον 58χρονο κατηγορούμενο στο Κακουργιοδικείο και όρισε την έναρξη της δίκης για τις 29 Ιανουαρίου 2026.

Πλέον ο 58χρονος παραπέμπεται για υπόθεση φόνου εκ προμελέτης.

Η Κατηγορούσα Αρχή αιτήθηκε την παραμονή του κατηγορούμενου υπό κράτηση μέχρι την ημέρα έναρξης της δίκης. Ο δικηγόρος Ηλίας Στεφάνου δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της Κατηγορούσας Αρχής, ωστόσο το δικαστήριο επιφυλάχθηκε για έκδοση απόφασης κατά πόσον θα παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης, στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.

Όπως ανέφερε η δικαστής υπάρχει μεγάλος όγκος μαρτυρικού υλικού που πρέπει να μελετηθεί.