Τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας στο ύψος του Κόρνου, στην οποία εμπλέκονται τρία οχήματα.

Στο σημείο παρατηρείται αυξημένη τροχαία κίνηση, καθώς επίσης και έντονη βροχόπτωση.

Μέλη της Αστυνομίας, βρίσκονται στο σημείο για παροχή βοήθειας και ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους διερχόμενους οδηγούς οχημάτων, να κινούνται με ασφαλή χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα, και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αστυνομικών που βρίσκονται στην περιοχή.