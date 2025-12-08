Συνελήφθη ο 42χρονος άνδρας, ο οποίος καταζητείτο για την απόπειρα απαγωγής του 51χρονου Ουκρανού πρώην υπουργού που διαπράχθηκε στη Λάρνακα στις 20 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 42χρονος συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου, το απόγευμα της Κυριακής.

Η σύλληψη έγινε λίγο μετά τις 15:00 χθες το απόγευμα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος σύλληψης, αφού ο 42χρονος αφίχθηκε στην Κύπρο από χώρα του εξωτερικού.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε στο ΤΑΕ Λάρνακας όπου τήρησε το δικαίωμα της σιωπής.

Θα παρουσιαστεί εντός της ημέρας στο Δικαστήριο για αίτημα διατάγματος προσωποκράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι η απόπειρα απαγωγής σημειώθηκε στις 20 Νοεμβρίου στη Λάρνακα, έξω από το σπίτι του 51χρονου Ουκρανού επιχειρηματία, στην Ορόκλινη. Όπως αποδείχθηκε μάλιστα, επρόκειτο για πρώην αξιωματούχο στην Ουκρανία.

Ο ίδιος ανέφερε στην Αστυνομία ότι τρία άγνωστα σε αυτόν πρόσωπα, του επιτέθηκαν και προσπάθησαν με τη χρήση βίας να τον βάλουν σε εμπορικό όχημα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του, μαζί με δύο άλλα άτομα, γυναίκα ηλικίας 36 ετών και άνδρα 72 χρόνων, παρατήρησαν ότι σε κοντινή απόσταση από το σπίτι, βρισκόταν σταθμευμένο εμπορικό αυτοκίνητο, εντός του οποίου επέβαιναν τρία πρόσωπα.

Το όχημα κίνησε υποψίες στον 51χρονο, ο οποίος μαζί με τον 72χρονο, πλησίασαν το όχημα για να το ελέγξουν. Καθώς πλησίαζαν το όχημα, φέρονται να δέχθηκαν επίθεση από τους τρεις άγνωστους, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με χειρουργικές μάσκες.

Τα δύο πρόσωπα αντέδρασαν, με αποτέλεσμα οι επιτιθέμενοι να τραπούν σε φυγή, αφήνοντας μάλιστα το εμπορικό όχημα στη σκηνή.

Από εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι οι πινακίδες εγγραφής που έφερε το εμπορικό όχημα, ανήκουν σε άλλο όχημα, ενώ εντός του οχήματος εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ένα πιστόλι άδειο γεμιστήρα κι άλλα τεκμήρια.

Ο 51χρονος και ο 72χρονος τραυματίστηκαν ελαφρά από την επίθεση.