Δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν χθες το βράδυ σε Λευκωσία και Λεμεσό, διερευνά η Αστυνομία σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, στις 20:06 χρειάστηκε η ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λευκωσίας με δύο πυροσβεστικά οχήματα για πυρκαγιά σε πλωτό μέσο (βάρκα) η οποία βρισκόταν πάνω σε τρόλεϊ μεταφοράς σε ανοικτό στο Γέρι. Από την πυρκαγιά το πλωτό έπαθε εκτεταμένες ζημιές στο πίσω μέρος. Μετά από επιτόπια διερεύνηση φαίνεται η πυρκαγιά να προκλήθηκε από αναμμένο κάλαθο αχρήστων ο οποίος βρέθηκε κάτω από το πλωτό.

Στις 19:58 υπήρξε ανταπόκριση των πυροσβεστικών σταθμών Λεμεσού με ένα πυροσβεστικό όχημα για φωτιά σε διπλοκάμπινο όχημα το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοικτό χώρο στον Ύψωνα. Από την πυρκαγιά το όχημα έπαθε εκτεταμένες ζημιές. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Πυροσβεστική σε συνεργασία με την Αστυνομία.