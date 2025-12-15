Στη σύλληψη άντρα ηλικίας 60 ετών, προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης απάτης και απόσπασης μεγάλου χρηματικού ποσού, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, άντρας ηλικίας 49 ετών, μετά από διαδικτυακή επικοινωνία του με άγνωστα του πρόσωπα, τα οποία τον έπεισαν να επενδύσει χρηματικά ποσά, εξαπατήθηκε με αποτέλεσμα οι δράστες να του αποσπάσουν χρηματικό ποσό ύψους 24,440 ευρώ.

Ο 49χρονος προέβη σε καταγγελία στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Αφού αργότερα οι δράστες με νέα επικοινωνία τους αποπειράθηκαν να αποσπάσουν από τον 49χρονο περαιτέρω χρήματα, καλώντας τον να καταβάλει ποσό ύψους 13,100 ευρώ, ώστε να του επιστραφούν τα δήθεν κέρδη που απέδωσαν οι επενδύσεις του, ο 49χρονος ενημέρωσε σχετικά την Αστυνομία.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν και μετά από αστυνομική επιχείρηση που διενήργησαν χθες μέλη του ΤΑΕ Λευκωσίας σε συνεργασία με τον 49χρονο παραπονούμενο, προέκυψαν στοιχεία εναντίον του 60χρονου υπόπτου. Αυτός συνελήφθη χθες, με δικαστικό ένταλμα σύλληψης και τέθηκε υπό κράτηση για σκοπούς διερεύνησης της υπόθεσης.

Την υπόθεση διερευνά το Κλιμάκιο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, του ΤΑΕ Λευκωσίας.