Για αυτόφωρα αδικήματα συνελήφθη άντρας ηλικίας 25 ετών, ο οποίος εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, να βρίσκεται παράνομα εντός κατοικίας στη Λεμεσό, μετά από πληροφορία για διάρρηξη του σπιτιού.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.45 το απόγευμα χθες, λήφθηκε πληροφορία στο ΤΑΕ Λεμεσού, για διάρρηξη κατοικίας στη Λεμεσό, με την πληροφορία να αναφέρει ότι, ο δράστης βρισκόταν εντός του σπιτιού.

Είχε προηγηθεί το πρωί χθες, καταγγελία στο ΤΑΕ Λεμεσού από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού, επίσης για διάρρηξη της κατοικίας του, που διαπράχθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 08 και 15 Δεκεμβρίου, κατά την οποία κλάπηκε μία τηλεόραση.

Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού έσπευσαν στην περιοχή, όπου εντός της κατοικίας εντόπισαν τον 25χρονο, ενώ από εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή διαπιστώθηκε η διάρρηξη της κατοικίας.

Ο 25χρονος ύποπτος συνελήφθη από τα μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρα αδικήματα. Σε σακίδιο που αυτός είχε στην κατοχή του, εντοπίστηκαν ένας φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής, τρεις φορτιστές, μία συσκευή φόρτισης τύπου powerbank, δέσμες κλειδιών, καθώς και δύο φανάρια και δύο κατσαβίδια.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι, ο φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής που εντοπίστηκε στην κατοχή του 25χρονου υπόπτου, είχε κλαπεί από ιατρείο στη Λεμεσό, μετά από διάρρηξη του υποστατικού. Η διάρρηξη καταγγέλθηκε στο ΤΑΕ Λεμεσού, την περασμένη Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου.

Εναντίον του 25χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου αυτός συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, για σκοπούς διερεύνησης των υποθέσεων διάρρηξης και κλοπής.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.