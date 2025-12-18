Παραπέμπεται σε άλλο Δικαστήριο η υπόθεση με κατηγορούμενο 58χρονο λοχία για τον άδικο χαμό του 15χρονου Στυλιανού στον Κοτσιάτη το 2019.

Όπως είναι γνωστό για το τραγικό γεγονός με την πράξη αυτοχειρίας του ανήλικου έχουν καταχωρισθεί δυο υποθέσεις, οι οποίες άχθηκαν ενώπιον του ίδιου Δικαστή, κ. Παύλου Αγαπητού. Στη μια κατηγορείται το μέλος της Αστυνομίας (παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, ενώ στην έτερη 11 πρόσωπα. Ο λόγος για τον 55χρονο πατέρα (άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας) του άτυχου παιδιού, την 48χρονη μητέρα του (παράλειψη να καταγγείλει πράξεις βίας) και εννέα λειτουργούς των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος).

Σε προηγούμενη δικάσιμο ο συνήγορος υπεράσπισης του λοχίας της Αστυνομίας, Σταύρος Δημητρίου, είχε θέσει σχετικό ζήτημα για το γεγονός ότι και οι δυο υποθέσεις ήταν ενώπιον του ίδιου Δικαστηρίου. Είχε υποδείξει ενδεχόμενες νομικής φύσεως επιπλοκές. Ενδεικτικό είναι το θέμα ενός προσώπου που θα κληθεί ενώπιον του ίδιου Δικαστή να καταθέσει ενόρκως στη μια υπόθεση υπό την ιδιότητα του μάρτυρα κατηγορίας και στην άλλη ως κατηγορούμενο.

Τελικά ο Επαρχιακός Δικαστής, Παύλος Αγαπητός, έκρινε πως η υπόθεση του λοχία θα πρέπει να τύχει χειρισμού από άλλο Δικαστήριο και όρισε την επόμενη εμφάνιση για τις 22 Δεκεμβρίου.