Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε 85χρονος μετά από επίθεση που φέρεται να δέχτηκε στην οικία του, στην επαρχία Λευκωσία, το απόγευμα του Σαββάτου, κατά τη διάρκεια ληστείας.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, στη βάση καταγγελίας που έγινε από τον 85χρονο, μεταξύ των ωρών 5 και 6.20 το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ βρισκόταν στην οικία του στην επαρχία Λευκωσίας, άγνωστο πρόσωπο διέρρηξε και εισήλθε σε αυτήν, όπου του επιτέθηκε και στη συνέχεια έκλεψε χρηματικό ποσό.

Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Όπως διαπιστώθηκε υπέστη κάταγμα κρανίου, κατάγματα πλευρών, θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, οίδημα και αιμάτωμα στο μάτι.

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση ληστείας, επίθεσης με πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, διάρρηξης κατοικίας και κλοπής. Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Μόρφου.

ΚΥΠΕ