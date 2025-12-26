Τροχαία ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα, ενώ 51χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο του στην λεωφόρο Φανερωμένης στη Λάρνακα, συγκρούστηκε ελαφριά στο πισινό μέρος αυτοκινήτου το οποίο οδηγούσε 29χρονος. Από την σύγκρουση, δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός των οδηγών, παρά μόνο ελαφριές υλικές ζημιές.

Σε τελικό έλεγχο αλκοόλης στον οποίο υποβλήθηκε ο 51χρονος, αυτός εντοπίστηκε θετικός με ένδειξη 76μg% αντί 22μg%, που είναι το επιτρεπόμενο από το νόμο όριο.

Από έλεγχο των στοιχείων του 51χρονου, διαπιστώθηκε ότι αυτός διέμενε παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και συνελήφθη.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία Λάρνακας.