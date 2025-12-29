Εντοπίστηκε o 90χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί στην Αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο, αφού απουσίαζε από τον χώρο διαμονής του στη Λευκωσία, από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, 29 Δεκεμβρίου, 2025.
Αίσιο τέλος: Εντοπίστηκε ο 90χρονος που είχε δηλωθεί στην Αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο
