Σκηνές κινηματογραφικής ταινίας εκτυλίχθηκαν το πρωί του Σαββάτου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ορμήδειας, όταν επικίνδυνη καταδίωξη στη θάλασσα κατέληξε σε ρίψη προειδοποιητικών πυροβολισμών και επίθεση με μαχαίρι και ξύλο εναντίον μελών των Αρχών. Το επεισόδιο οδήγησε στη σύλληψη δύο καταζητούμενων αδελφών, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην απόπειρα φόνου 36χρονου Σύρου στη Λεμεσό.

Όπως δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, «σήμερα το πρωί, γύρω στις 9:10, ο Αξιωματικός Υπηρεσίας της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας έλαβε πληροφορία από την Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ότι σκάφος τους καταδίωκε ύποπτο ταχύπλοο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, τα οποία δεν συμμορφώνονταν σε σήματα για έλεγχο».

Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκου, υπήρχε η εκτίμηση ότι το ύποπτο σκάφος ενδεχομένως να εμπλεκόταν σε παράνομες δραστηριότητες, γι’ αυτό και ζητήθηκε η συνδρομή της Λιμενικής Αστυνομίας. Άμεσα ενημερώθηκε αστυνομική άκατος της Λιμενικής, η οποία βρισκόταν σε περιπολία στην περιοχή και κατευθύνθηκε προς ενίσχυση.

«Στις 9:48, η αστυνομική άκατος εντόπισε τόσο το καταδιωκόμενο σκάφος όσο και το σκάφος των Βρετανικών Βάσεων. Κατά την προσέγγιση, οι δύο επιβαίνοντες του ύποπτου σκάφους επέδειξαν επιθετική συμπεριφορά», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, «σε σημείο όπου το σκάφος των Βρετανικών Βάσεων προσέγγισε το ύποπτο σκάφος, ο χειριστής επιχείρησε να τραυματίσει μέλος του πληρώματος με μαχαίρι, ενώ ο δεύτερος επιβαίνων το χτυπούσε με ξύλο».

Ο κ. Κυριάκου σημείωσε ότι, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα ήπια μέτρα για τον τερματισμό της καταδίωξης, «ρίχθηκαν δύο προειδοποιητικοί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να καταστεί δυνατή η ακινητοποίηση του σκάφους». Ακολούθως, τα μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων προχώρησαν σε έλεγχο των επιβαινόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τα δύο καταζητούμενα αδέλφια που εμπλέκονται στην υπόθεση απόπειρας φόνου, η οποία διαπράχθηκε στις 20 Δεκεμβρίου στην οδό Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό.

Τα δύο πρόσωπα συνοδεύτηκαν στη Δεκέλεια και παραδόθηκαν στις Αρχές των Βρετανικών Βάσεων, όπου συνελήφθησαν για αδικήματα που διαπράχθηκαν εντός της περιοχής δικαιοδοσίας τους. Όπως ανέφερε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, αναμένεται να ζητηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία η παράδοσή τους, ώστε να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που εκκρεμούν σε βάρος τους για την υπόθεση απόπειρας φόνου.