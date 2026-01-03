Στη σύλληψη των δύο καταζητούμενων αδελφών για την απόπειρα φόνου σε βάρος 36χρονου Σύρου, προχώρησαν οι Αρχές μετά από καταδίωξη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Ορμήδειας. Το αιματηρό περιστατικό είχε σημειωθεί το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στην οδό Ανεξαρτησίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, γύρω στις 9:00 το πρωί μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, κατά τη διάρκεια καθιερωμένης θαλάσσιας περιπολίας, εντόπισαν βάρκα στην οποία επέβαιναν δύο πρόσωπα. Κατά την προσπάθεια των αστυνομικών να προχωρήσουν σε έλεγχο, οι δύο άνδρες ανέπτυξαν ταχύτητα επιχειρώντας να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη, ενώ παράλληλα ζητήθηκε η συνδρομή της Λιμενικής Αστυνομίας Λάρνακας. Μετά από συντονισμένη επιχείρηση, οι δύο ύποπτοι ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για την παράδοσή τους από τις Βρετανικές Βάσεις στις Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον δικαστηρίου.