Καταγγελία για ληστεία διερευνά η Αστυνομία, μετά από επίθεση που δέχθηκε χθες βράδυ διανομέας φαγητού στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τα υπό εξέταση στοιχεία, γύρω στις 10 χθες βράδυ, 23χρονος διανομέας μετέβη στο χωριό Ερήμη για παράδοση παραγγελίας.

Κατά την άφιξή του στο σημείο, πρόσωπο τού έκανε σήμα να σταματήσει για να παραλάβει την παραγγελία, ενώ την ίδια στιγμή τέσσερα ακόμη πρόσωπα του επιτέθηκαν.

Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να προέταξε μαχαίρι εναντίον του διανομέα, ενώ δεύτερο πρόσωπο αφαίρεσε από την κατοχή του χρηματικό ποσό.

Ακολούθως, οι δράστες εγκατέλειψαν τη σκηνή και τράπηκαν σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζει τις εξετάσεις.