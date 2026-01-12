Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρμόδιων Αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας, για το επίμαχο βίντεο που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Νομική Υπηρεσία, σημειώνει πως ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας είχαν σήμερα το πρωί συνάντηση με τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος τους ενημέρωσε για την πορεία των ερευνών σχετικά με το επίμαχο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες.

Με οδηγίες της ηγεσίας της Νομικής Υπηρεσίας, προστίθεται, η ανακριτική ομάδα της Αστυνομίας εξετάζει τόσο το ζήτημα της υβριδικής δραστηριότητας κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας όσο και το περιεχόμενο του βίντεο ως προς ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων.

📢Ενημέρωση Γενικού Εισαγγελέα @SavvidesGL για την πορεία των ερευνών σχετικά με το επίμαχο βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα “X” στις 8⃣.1⃣.2⃣0⃣2⃣6⃣ pic.twitter.com/rT56SZ106p — Attorney General's Office CY (@LawOfficeCY) January 12, 2026

Ο Αρχηγός της Αστυνομίας ενημέρωσε για τα μέτρα που λήφθηκαν μέχρι σήμερα από πλευράς Αστυνομίας, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, και δόθηκαν οδηγίες για λήψη περαιτέρω μέτρων και άμεση ενημέρωση επί αυτών, ώστε να αποφασιστούν τα επόμενα βήματα από τον Γενικό Εισαγγελέα.