Για τέταρτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, στην περιοχή του Πισσουρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και διεξάγονται με τη συνδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) του Τμήματος Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Στη σκηνή βρίσκεται ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, μαζί με τον υπεύθυνο της ΤΑΕ, οι οποίοι συντονίζουν τις επιχειρήσεις έρευνας στην ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, έχει ζητηθεί και η συνδρομή των Βρετανικών Βάσεων, στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των προσπαθειών για τον εντοπισμό του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος.

Οι Αρχές ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, βάσει των στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους. Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούν οι ημέρες χωρίς αποτέλεσμα, εξανεμίζονται και οι ελπίδες για να εντοπιστεί ζωντανός ο 56χρονος.