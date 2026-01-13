Με τις καιρικές συνθήκες να δυσχεραίνουν το έργο των Αρχών, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία, Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί στην περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος. Οι Αρχές ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, βάσει των στοιχείων που βρίσκονται στην κατοχή τους. Παρ’ όλα αυτά, όσο περνούν οι ημέρες χωρίς αποτέλεσμα, εξανεμίζονται και οι ελπίδες για να εντοπιστεί ζωντανός ο 56χρονος.

Η εξαφάνιση του επιχειρηματία δηλώθηκε από υπαλλήλους της εταιρείας του που διατηρεί στην Κύπρο, με την Αστυνομία να κινητοποιείται άμεσα. Όπως ανέφερε σε χθεσινές δηλώσεις του, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Λευτέρης Κυριάκου, από τις πρώτες εξετάσεις προέκυψε μαρτυρία ότι ο 56χρονος θεάθηκε το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου στην περιοχή Πισσουρίου.

Στην περιοχή ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες με τη συμμετοχή πτητικών μέσων της Αστυνομίας, της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας, του ΚΣΕΔ, οι Βρετανικές Βάσεις και η Πολιτική Άμυνα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν την Κυριακή, ωστόσο, διακόπηκαν το απόγευμα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Χθες, Δευτέρα, επαναλήφθηκαν, ωστόσο, η κακοκαιρία καθιστούσε το έργο ιδιαίτερα δύσκολο.

Ο κ. Κυριάκου τόνισε ότι οι έρευνες διεξάγονται βάσει του πρωτοκόλλου για τα ελλείποντα πρόσωπα και περιλαμβάνουν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου.

Απαντώντας σε ερώτηση του Φ» αναφορικά με δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για πιθανή εμπλοκή του επιχειρηματία με ρωσικές Αρχές στο παρελθόν, ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής διευκρίνισε ότι υπήρξε υπόθεση σοβαρής φύσεως πριν από 13 χρόνια, η οποία, ωστόσο, στο παρόν στάδιο δεν φαίνεται να σχετίζεται με την τρέχουσα εξαφάνιση.

Σημειώνεται ότι ο 56χρονος διαμένει μόνος του στην Κύπρο, διατηρεί εταιρεία με προσωπικό, ενώ τα μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται στο εξωτερικό.

Το παρελθόν του Μπαουμγκέρτνερ και οι διασυνδέσεις με Κύπρο

Το όνομα του 56χρονου Ρώσου επιχειρηματία είχε απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα το 2013, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μινσκ στη Λευκορωσία και κρατήθηκε σε κέντρο προσωρινής κράτησης. Η σύλληψή του αποτέλεσε το αποκορύφωμα της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Μινσκ γύρω από το λεγόμενο «καρτέλ» ποτάσας (ανθρακικού καλίου), μετά την απόφαση της ρωσικής Uralkali να διακόψει τη συνεργασία της με τη λευκορωσική κρατική εταιρεία Belaruskali.

Ο Μπαουμγκέρτνερ, ο οποίος διετέλεσε τότε ανώτατο στέλεχος της Uralkali, κατηγορήθηκε για κατάχρηση εξουσίας. Τον Νοέμβριο του 2013 εκδόθηκε στη Μόσχα, όπου τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό και στη συνέχεια παύθηκε από τα καθήκοντά του. Αν και οι κατηγορίες αποσύρθηκαν οριστικά το 2015, η υπόθεση είχε χαρακτηριστεί από διεθνείς αναλυτές ως πολιτική ομηρία στο πλαίσιο των τεταμένων σχέσεων μεταξύ Βλαντίμιρ Πούτιν και Αλεξάντερ Λουκασένκο.

Η Belaruskali και ο κυπριακός «σύνδεσμος»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, τον Μάρτιο του 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την εισαγωγή λευκορωσικής ποτάσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο των κυρώσεων που επιβλήθηκαν λόγω της στήριξης της Λευκορωσίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μετά την απαγόρευση, η Belaruskali μετέφερε τις εξαγωγές της, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως, από το λιμάνι της Κλαϊπέντα στη Λιθουανία στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία.

Έρευνα του Λευκορωσικού Κέντρου Ερευνών (Belarusian Investigative Center – BIC), δικτύου εξόριστων Λευκορώσων ερευνητών δημοσιογράφων, ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις για τις εξαγωγές ποτάσας έχουν οδηγήσει σε μεγάλες συμβάσεις μεταξύ της Belaruskali και εταιρείας με έδρα την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico, το 2023 η Belaruskali ανέθεσε στην κυπριακή εταιρεία «Dimicandum Invest Holding» τη μεταφόρτωση φορτίων ποτάσας από σιδηροδρομικά βαγόνια σε πλοία στο ρωσικό λιμάνι. Όπως σημειώνει το BIC, αντίστοιχες υπηρεσίες μπορούσαν να προσφερθούν από τοπικές εταιρείες σε χαμηλότερο κόστος.

Έγγραφα που επικαλείται το BIC δείχνουν ότι το 2023 η Belaruskali συμφώνησε να καταβάλει στην κυπριακή εταιρεία 68 εκατ. δολάρια για τη διαχείριση 3,4 εκατομμυρίων τόνων ποτάσας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 20 δολάρια ανά τόνο. Σύμφωνα με την έρευνα, η τιμή που χρεώνουν οι λιμενικές Αρχές για τις ίδιες υπηρεσίες ανέρχεται στα 11 δολάρια ανά τόνο.