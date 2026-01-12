Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των κυπριακών αρχών για τον εντοπισμό του 56χρονου Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, πρώην διευθύνοντος συμβούλου του ρωσικού κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026, από την οικία του στο Πισσούρι.

Το όνομα του Μπαουμγκέρτνερ είχε απασχολήσει τη διεθνή επικαιρότητα το 2013, όταν συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Μινσκ στη Λευκορωσία και κρατήθηκε σε κέντρο προσωρινής κράτησης. Η σύλληψή του ήταν το αποκορύφωμα μιας σύγκρουσης της Μόσχας με την κυβέρνηση της Λευκορωσίας για το «καρτέλ» ποτάσας (υδροξείδιο του καλίου), μετά την απόφαση της Uralkali να διακόψει τη συνεργασία της με την κρατική εταιρεία Belaruskali.

Ο Μπαουμγκέρτνερ κατηγορήθηκε τότε για κατάχρηση εξουσίας και εκδόθηκε στη Μόσχα τον Νοέμβριο του 2013, όπου τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό πριν παυθεί από τα καθήκοντά του στην Uralkali. Αν και οι κατηγορίες εναντίον του αποσύρθηκαν οριστικά το 2015, η υπόθεση θεωρήθηκε τότε ως πολιτική ομηρία στο πλαίσιο των σχέσεων Πούτιν-Λουκασένκο.

Σε απόκρημνη περιοχή το τελευταίο σήμα του κινητού του

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, στην οποία συμμετέχουν δυνάμεις της Αστυνομίας, η Πολιτική Άμυνα και ομάδες εθελοντών, επικεντρώνεται σε δύσβατη και απόκρημνη παραθαλάσσια περιοχή κοντά στο Πισσούρι. Οι Αρχές κατέληξαν στο συγκεκριμένο σημείο καθώς εκεί εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα το κινητό τηλέφωνο του Μπαουμγκέρτνερ.

Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων παρεμποδίζονται από τις καταιγίδες που πλήττουν το νησί τις τελευταίες ημέρες. Αν και την Κυριακή επιστρατεύτηκαν ελικόπτερο της Αστυνομίας και drones, η επιχείρηση ανεστάλη προσωρινά λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, για να επαναρχίσει σήμερα.

Η Αστυνομία περιγράφει τον Μπαουμγκέρτνερ ως άνδρα ύψους 1,90 μ., λεπτής σωματικής διάπλασης, με γκρίζα μαλλιά. Κατά την τελευταία φορά που θεάθηκε, φορούσε μαύρη φανέλα και μαύρο παντελονάκι.

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση σε οποιονδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού στο 25-805057, στον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή στη Γραμμή του Πολίτη στο 1460.

To παρελθόν της Belaruskali με την Κύπρο

Σύμφωνα με το Politico, τον Μάρτιο του 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγόρευσε την εισαγωγή λευκορωσικής ποτάσας (ανθρακικό κάλλιο) στην ΕΕ λόγω της υποστήριξης της Λευκορωσίας στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Μετά την απαγόρευση, η Belaruskali μετέφερε τις εξαγωγές της ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ ετησίως από το λιθουανικό λιμάνι Klaipėda στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία.

Έρευνα που δημοσιεύθηκε από το Λευκορωσικό Κέντρο Ερευνών (BIC) ανέφερε ότι οι νέες ρυθμίσεις για τις εξαγωγές ποτάσας έχουν οδηγήσει σε μεγάλες συμβάσεις μεταξύ της Belaruskali και εταιρείας με έδρα την Κύπρο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Politico, τo 2023 η Belaruskali προσέλαβε την κυπριακή εταιρία «Dimicandum Invest Holding» για να μεταφέρει φορτία από σιδηροδρομικά βαγόνια σε πλοία στο ρωσικό λιμάνι. Στην έρευνά του, το BIC (δίκτυο εξόριστων Λευκορώσων ερευνητών δημοσιογράφων) αναφέρει ότι οι τοπικές εταιρίες μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά πολύ φθηνότερα.

Έγγραφα που έχει αποκτήσει πρόσβαση η BIC δείχνουν ότι το 2023 η Belaruskali συμφώνησε να πληρώσει στην κυπριακή εταιρεία 68 εκατ. δολάρια για 3,4 εκατομμύρια τόνους ποτάσας, δηλαδή 20 δολάρια ανά τόνο που μετακινήθηκε. Η κυπριακή εταιρεία πλήρωσε το λιμάνι για να κάνει τη δουλειά, με τα στοιχεία της BIC να δείχνουν ότι η τιμή στο λιμάνι για αυτές τις υπηρεσίες είναι 11 $ ανά τόνο.