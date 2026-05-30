Αμετάβλητη διατηρήθηκε η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α3 στην αξιολόγηση του Διεθνούς Οίκου Moody’s, η οποία δημοσιεύθηκε χθες. Η εν λόγω αξιολόγηση επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας, λέει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός και επισημαίνει τις προκλήσεις που υπογραμμίζει και ο Οίκος από τις συνεχιζόμενες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι στις 29 Μαΐου 2026, ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s δημοσίευσε την περιοδική του αξιολόγηση, διατηρώντας αμετάβλητη την πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α3. Όπως επισημαίνεται, η αξιολόγηση αυτή αντανακλά την ισχυρή οικονομική ανθεκτικότητα της χώρας και τις θετικές μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές της, παρότι βραχυπρόθεσμα αναμένεται επιβράδυνση λόγω των κινδύνων που απορρέουν από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, με επιπτώσεις στον τουρισμό και τον πληθωρισμό.

Η Κυπριακή Δημοκρατία σύμφωνα με τους Moody’s:

διαθέτει καλή θεσμική επάρκεια και αποτελεσματική χάραξη πολιτικής,

τα επίπεδα του δημόσιου χρέους συνεχίζουν σταθερά την πτωτική τους πορεία με τους δείκτες βιωσιμότητας του χρέους να παραμένουν ισχυροί

η αναπτυξιακή πορεία κινήθηκε εντός των προβλέψεων του Οίκου υποστηριζόμενη από την συνεχιζόμενη ποικιλομορφία της οικονομίας,

ο τραπεζικός τομέας στηρίζεται από ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ενισχυμένη κερδοφορία.

Αναφέρεται επίσης ότι η Κύπρος, αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις, όπως:

το μικρό μέγεθος της χώρας, το οποίο όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκθέσεις του Οίκου, την καθιστά λιγότερο ανθεκτική σε κλυδωνισμούς από μια μεγαλύτερη οικονομία,

τις δημοσιονομικές πιέσεις από πλευράς δαπανών, οι οποίες αποτελούν συνεχή κίνδυνο για την μελλοντική πορεία των δημόσιων οικονομικών,

την επιβράδυνση της ανάπτυξης της οικονομίας λόγων των συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή,

τους κινδύνους στον τραπεζικό τομέα οι οποίοι εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα αιφνίδιων εξελίξεων, παρά την σταδιακή τους αποκλιμάκωση λόγων των διαρθρωτικών βελτιώσεων του συστήματος.

Στην ανακοίνωση του Οίκου, επισημαίνεται ότι, περαιτέρω ανοδικές αναβαθμίσεις θα μπορούσαν να προκύψουν, υπό την προϋπόθεση ότι:

τα δημοσιονομικά μεγέθη και οι δείκτες δημόσιου χρέους καταγράψουν καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες προβλέψεις του Οίκου και

υπάρξει ψηλότερη από ότι αναμένεται ανάπτυξη στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προερχόμενη , μεταξύ άλλων, από κρατικές και ιδιωτικές επενδύσεις και βελτιωμένες συνθήκες στην αγορά εργασίας.

Εάν οι εκτιμήσεις για τα δημοσιονομικά αποτελέσματα και το δημόσιο χρέος αποκλίνουν αρνητικά από τις εκτιμήσεις του Οίκου, επηρεάζοντας την καθοδική πορεία του δημόσιου χρέους , τότε οι αξιολογήσεις για την Κύπρο θα μπορούσαν να βρεθούν υπό καθοδική πίεση.

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει την εφαρμογή της συνετής δημοσιονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών, επιτρέποντας στο κράτος να διατηρεί επαρκή εργαλεία για τη διαχείριση διεθνών κρίσεων, να διασφαλίζει την μακροοικονομική σταθερότητα και την ανάπτυξη της οικονομίας, καθώς και να ασκεί κοινωνική πολιτική με στόχο την προστασία των ευάλωτων και ασθενέστερων ομάδων.

Τι δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός

Επιβεβαίωση της Πιστοληπτικής Ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και Διατήρηση της Προοπτικής της, από το Διεθνή Οίκο Αξιολόγησης «Moody’s»

Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s κατά την 29η Μαΐου, 2026, εξέδωσε ανακοίνωση μέσω της οποίας διατήρησε την αξιολόγηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο επίπεδο Α3 και την προοπτική της οικονομίας σε σταθερή.

Η αξιολόγηση του οίκου Moody’s επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα της κυπριακής οικονομίας όπως αυτή προδιαγράφεται από την ορθολογική οικονομική πολιτική και τις σχετικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης.

Παράλληλα, συμφωνούμε και λαμβάνουμε σοβαρά υπόψιν μας τις επισημάνσεις που περιέχονται στην έκθεση του Οίκου για την ύπαρξη των προκλήσεων οι οποίες προκύπτουν από τις συνεχιζόμενες αρνητικές γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ως κυβέρνηση γνωρίζουμε καλά τις τεράστιες προσπάθειες που καταβάλλονται στα πλαίσια της ορθολογικής οικονομικής μας πολιτικής για να διατηρείται η ανθεκτικότητα της οικονομίας μας και να έχουμε τις θετικές αξιολογήσεις που κατατάσσουν την δανειοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας στην επενδυτική βαθμίδα.

Γνωρίζουμε επίσης ότι χρειάζεται ακόμα περισσότερη προσπάθεια για να τις διατηρήσουμε. Επομένως, η ορθή αυστηρή και προληπτική δημοσιονομική πολιτική θα πρεπει να συνεχιστεί με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Χαιρετίζει ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης χαιρέτισε τη νέα επιβεβαίωση της θετικής αξιολόγησης της κυπριακής οικονομίας, αυτή τη φορά από τον διεθνή οίκο αξιολόγησης Moody’s, χαρακτηρίζοντάς την ουσιαστική εξέλιξη με σαφή πολιτική και οικονομική σημασία για τη χώρα.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής οικονομία δοκιμάζεται από αβεβαιότητα, γεωπολιτικές εντάσεις και συνεχείς πιέσεις, η Κύπρος αξιολογείται ως οικονομία με αξιοπιστία, αντοχή και προοπτική. Σημείωσε επίσης ότι η ρητή αναφορά του οίκου στην ισχυρή θεσμική διακυβέρνηση και στην αποτελεσματική χάραξη πολιτικής συνιστά αναγνώριση μιας οικονομικής στρατηγικής που, όπως είπε, αποδίδει στην πράξη.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε ότι από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διακυβέρνησης τέθηκαν ως προτεραιότητες η δημοσιονομική υπευθυνότητα, η σταθερότητα, η μείωση του δημόσιου χρέους, η ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής και η δημιουργία πραγματικού οφέλους για τους πολίτες. Πρόσθεσε ότι τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πως η πορεία αυτή είναι σωστή, αποτελεσματική και αναγνωρίζεται διεθνώς.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η σημερινή εξέλιξη ενισχύει την αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας, στηρίζει την εμπιστοσύνη των αγορών και των επενδυτών, θωρακίζει την οικονομία απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους και δημιουργεί μεγαλύτερες δυνατότητες για στοχευμένη κοινωνική πολιτική. Όπως σημείωσε, οι δυνατότητες αυτές αφορούν τη στήριξη της μεσαίας τάξης, την ενίσχυση των νοικοκυριών, των εργαζομένων, των νέων και των επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει με την ίδια σοβαρότητα, με συγκεκριμένο σχέδιο και καθαρό προσανατολισμό, με στόχο να διαφυλαχθούν όσα έχουν επιτευχθεί, να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ανθεκτικότητα της οικονομίας και να μετατρέπεται κάθε θετικό αποτέλεσμα σε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερες ευκαιρίες και καλύτερες προοπτικές για τους πολίτες και την κοινωνία.

Ο Πρόεδρος έκλεισε τη δήλωσή του υπογραμμίζοντας ότι πάνω από όλα βρίσκεται η Κύπρος.