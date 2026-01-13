Νέες εξελίξεις προκύπτουν στην υπόθεση κακοποίησης θαλάσσιας χελώνας σε παραλιακή περιοχή της Πάφου, η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά τη δημοσιοποίηση σχετικού βίντεο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ειδικών που εξέτασαν τη χελώνα, το ζώο είχε ήδη καταλήξει τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από το περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο και οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.

Παρά το γεγονός αυτό, οι τέσσερις συλληφθέντες αναμένεται να κατηγορηθούν για το αδίκημα της κοινής οχληρίας, καθώς, όπως αναφέρεται, οι ενέργειές τους και το αποκρουστικό θέαμα που προκάλεσαν, δημιούργησαν αναστάτωση σε διερχόμενους τουρίστες, οι οποίοι βιντεοσκόπησαν το περιστατικό και προχώρησαν σε καταγγελία προς την Αστυνομία.