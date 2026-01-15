Συναγερμός σήμανε χθες βράδυ στην Αστυνομία για υπόθεση απόπειρας φόνου, μετά από επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 35χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου και πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης σε βάρος 35χρονου από την Σρι Λάνκα, η οποία διαπράχθηκε χθες βράδυ στη Λάρνακα.

Το περιστατικό έγινε γύρω στις 8:00 χθες βράδυ, όπου και δόθηκε πληροφορία στην Αστυνομία πως υπήρχαν αίματα σε χώρο στάθμευσης στο Κίτι της Λάρνακας. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 2 άντρες και μια γυναίκα, ο ένας εκ των οποίων ήταν τραυματισμένος. Γύρω στις 8:45 η Αστυνομία πήρε πληροφορία από το Νοσοκομείο Λάρνακας πως μεταφέρθηκε σοβαρά πληγωμένος ένας άντρας με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στον πνεύμονα και το δεξί χέρι.

Λίγο αργότερα, καθώς τα μέλη της Αστυνομίας βρίσκονταν στη σκηνή ανέκοψαν ύποπτο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άντρας και μια γυναίκα 41 ετών, που πιστεύεται πως μετέφεραν τον τραυματία στο νοσοκομείο. Ο άντρας ηλικίας 38 ετών φέρεται να παραδέχθηκε προφορικά πως τραυμάτισε με μαχαίρι τον 35χρονο.

Από περαιτέρω εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος διαμένει παράνομα στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνελήφθη για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης παραμονής.

Ο 35χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας με την κατάσταση της υγείας του να κρίνεται σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου.

Ο 38χρονος συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.