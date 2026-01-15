Απαντήσεις για την ταυτότητα του άγνωστου άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Αυδήμου, αναμένουν οι Αρχές, προκειμένου να επιβεβαιώσουν και επίσημα εάν πρόκειται για τον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείτο από τις 7 Ιανουαρίου. Η νεκροτομή θα γίνει η ώρα 12:00 στις βρετανικές βάσεις, από ιατροδικαστή που κλήθηκε από το εξωτερικό από την Αστυνομία των βάσεων και θα ληφθούν δείγματα DNA.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο όσον αφορά την αιτία θανάτου.

Η σορός εντοπίστηκε από πολίτη στην παραλία της Αυδήμου, η οποία εμπίπτει στην κυριότητα των Βρετανικών Βάσεων, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Από τις πρώτες εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση γεγονός που καθιστά δύσκολη την άμεση αναγνώρισή του.

Αφού διενεργήθηκε επιτόπια αυτοψία, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο των Βρετανικών Βάσεων, όπου αναμένεται σήμερα να διενεργηθεί νεκροτομή ενώ δείγματα DNA που θα ληφθούν αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για την ταυτότητά του.

Η Αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία, ωστόσο, αυτό δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς το παρόν. Την ίδια ώρα εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με την αιτία θανάτου χωρίς να αποκλείεται ακόμη και η εγκληματική ενέργεια.