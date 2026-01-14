Νεκρός άνδρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε περιοχή της παράλιας της Αυδήμου, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η σορός βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που καθιστά προς το παρόν αδύνατη την άμεση αναγνώρισή της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη των Βρετανικών Βάσεων, καθώς και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, με σκοπό να αποκλείσουν τη σκηνή και προχωρήσουν σε επιτόπιες εξετάσεις.

Για την ώρα, η Αστυνομία δεν επιβεβαιώνει κατά πόσο η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία Βλαντισλάβ Μπαουμγκέρτνερ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 7 Ιανουαρίου στη Λεμεσό. Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες επικεντρώθηκα στην ευρύτερη περιοχή Πισσουρίου και ειδικότερα στο Κάβο Άσπρο, όπου το κινητό τηλέφωνο του ελλείποντος εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα.