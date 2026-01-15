Αδιευκρίνιστη παραμένει για την ώρα η αιτία θανάτου του άνδρα, η σορός του οποίου εντοπίστηκε χθες το μεσημέρι σε περιοχή της Αυδήμου. Η νεκροτομή στη σορό ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης και διενεργήθηκε από ιατροδικαστή του εξωτερικού, ο οποίος συνεργάζεται με τις Βρετανικές Βάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, έχουν ληφθεί δείγματα για επιστημονικές, τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα έχουν συλλεχθεί δείγματα για εξετάσεις DNA. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι όλα συγκλίνουν στο ότι η σορός ανήκει στον 56χρονο Ρώσο επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείτο από τις 7 Ιανουαρίου. Ωστόσο, η επίσημη επιβεβαίωση της ταυτότητάς του θα γίνει μόλις ολοκληρωθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA.

Υπενθυμίζεται ότι η σορός εντοπίστηκε χθες από πολίτη στην παραλία της Αυδήμου, η οποία ανήκει στην κυριότητα των Βρετανικών Βάσεων, θέτοντας σε συναγερμό τις Αρχές. Από τις πρώτες εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι το πτώμα βρισκόταν σε προχωρημένη αποσύνθεση, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την άμεση αναγνώρισή του.