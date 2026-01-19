Μόλις ένα εικοσιτετράωρο από τα όσα τρομακτικά συνέβησαν στο κέντρο της Λάρνακας, προκλήθηκε νέα αναστάτωση αυτή τη φορά σε γειτονιά στην περιοχή Μακένζι όταν άγνωστο πρόσωπο ανέσυρε πιστόλι.

Βίντεο που εξασφάλισε το philenews καταγράφει τη στιγμή που ο άγνωστος ανασύρει πιστόλι σημαδεύοντας άλλο πρόσωπο, πίσω από το οποίο βρίσκονται κι άλλα άτομα που δεν καταγράφονται στο βίντεο. Ο άγνωστος άντρας, μάλιστα, όταν το πρόσωπο που σημαδεύει προσπαθεί να κατευθυνθεί προς το μέρος του ακούγεται να φωνάζει σε σπαστά ελληνικά, «Φύε, φύε τωρά».

Το περιστατικό συνέβη χθες στις 9 το βράδυ στην οδό Ουμ Χαράμ στο Μακένζι. Οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία αναφέρουν πως το άγνωστο πρόσωπο, που αναζητείται, επιχείρησε να διαρρήξει σταθμευμένο όχημα. Ωστόσο τον πήρε είδηση ο ιδιοκτήτης του και άρχισε να φωνάζει, ενώ στην περιοχή έσπευσαν και άλλα άτομα. Όσα ακολούθησαν καταγράφονται στο βίντεο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία παραπονούμενος είναι ευρωπαίος πολίτης, ενώ είναι άγνωστο ποιος είναι ο δράστης.