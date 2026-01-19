Ένα εικοσιτετράωρο μετά τις συμπλοκές και τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας, τέθηκε ξανά σε συναγερμό η Αστυνομία Λάρνακας όταν έλαβε πληροφορία χθες βράδυ πως άγνωστο πρόσωπο ανέσυρε πιστόλι και απειλούσε άλλα άτομα μετά από διαπληκτισμό.

Το περιστατικό συνέβη χθες στις 9 το βράδυ στην οδό Ουμ Χαράμ στο Μακένζι. Οι πληροφορίες που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία αναφέρουν πως το άγνωστο πρόσωπο, που αναζητείται, επιχείρησε να διαρρήξει σταθμευμένο όχημα.

Ωστόσο, τον πήρε είδηση ο ιδιοκτήτης του και άρχισε να φωνάζει, ενώ στην περιοχή έσπευσαν και άλλα άτομα.

Το πρόσωπο που αναζητείται, φέρεται τότε να ανέσυρε αντικείμενο που έμοιαζε με πιστόλι και να απειλούσε τους παρευρισκόμενους.

Έπειτα ο άγνωστος άντρας εξαφανίστηκε στο σκοτάδι και αναζητείται από την Αστυνομία.