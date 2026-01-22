Τραγικό θάνατο έμελλε να βρει το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) ο 63χρονος Γιώργος Μιχαήλ από το Ζακάκι, όταν το όχημα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ημιφορτηγό, στην οδό Βασιλέως Παύλου στη Λεμεσό, με τις Αρχές να μην αποκλείουν το ενδεχόμενο ο θάνατος του να οφείλεται σε παθολογικά αιτία. Το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 16:30 στην οδό Βασιλέως Παύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία Λεμεσού, στο μέσο περίπου της οδού, το αυτοκίνητο του 63χρονου που κινούνταν με κατεύθυνση προς βορρά, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέκκλινε της πορείας του προς τα δεξιά και συγκρούστηκε μετωπικά με ημιφορτηγό όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προς νότο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν μέλη της Τροχαίας, ενώ ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα μέλη της Τροχαίας Λεμεσού εξετάζουν το ενδεχόμενο το δυστύχημα να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή του συμβάντος, ο υπεύθυνος της Τροχαίας Λεμεσού, Μάριος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι, «σήμερα το απόγευμα, η ώρα 4:30, 63χρονος οδηγούσε σαλούν αυτοκίνητο στην οδό Βασιλέως Παύλου στη Λεμεσό, με βόρεια κατεύθυνση. Σε κάποιο σημείο του δρόμου φαίνεται να κινήθηκε δεξιότερα και συγκρούστηκε με ημιφορτηγό, το οποίο οδηγούσε 70χρονος με νότια κατεύθυνση. Μετά τη σύγκρουση φαίνεται ο οδηγός του πρώτου οχήματος, του σαλούν, να μην είχε τις αισθήσεις του. Ενημερώθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του».

Σε ερώτηση εάν ο έλεγχος του οχήματος του 63χρονου χάθηκε λόγω απώλειας των αισθήσεών του, ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι στο παρόν στάδιο διερευνούν τροχαίο δυστύχημα. «Δεν αποκλείεται, ωστόσο, τα αίτια να είναι άλλα, δηλαδή παθολογικά», πρόσθεσε. Ερωτηθείς για την ταχύτητα του οχήματος, ανέφερε ότι ο οδηγός δεν έφερε εμφανή τραύματα και ότι, όσον αφορά την ταχύτητα, από τις πρώτες μαρτυρίες δεν φαίνεται να είχε αναπτύξει υψηλή ταχύτητα. Σημειώνεται ότι αξιολογούνται από την πρώτη στιγμή, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, ενώ το θύμα έφερε ζώνη ασφαλείας.

Οι έρευνες και οι εξετάσεις για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ τα ακριβή αίτια θανάτου του 63χρονου θα εξακριβωθουν από την νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί επί της σορού του.