Στην περιοχή του Τροόδους παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση. Λόγω της συμφόρησης, γίνεται ελεγχόμενη πρόσβαση από την πλατεία Τροόδους προς την κορυφή του Ολύμπου.

Λόγω παγετού, ο δρόμος Προδρόμου – Τροόδους, είναι ανοικτός μόνο για οχήματα με κίνηση και στους τέσσερις τροχούς ή εφοδιασμένα με αντιολισθητικές αλυσίδες.

Επίσης, οι δρόμοι Πλατρών – Τροόδους και Καρβουνά – Τροόδους, είναι ανοικτοί για όλα τα οχήματα, αλλά ολισθηροί.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί.