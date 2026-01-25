Ανταποκρινόμενα ξανά στην ανθρωπιστική αποστολή τους, μέλη της Αστυνομίας, το μεσημέρι της Κυριακής, συνόδευσαν ζεύγος άντρα και γυναίκας, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια για άμεση και ασφαλή μεταφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, του νηπίου τους, κοριτσάκι ηλικίας δυόμισι ετών.

Λίγο μετά τη 1.00 το μεσημέρι συγκεκριμένα, επικοινώνησε με την Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας, ο πατέρας του νηπίου, ο οποίος ζήτησε βοήθεια για να μεταφέρει το δυόμισι ετών παιδί του, εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, αφού το παιδί είχε προηγουμένως γλιστρήσει και πέσει στο έδαφος, κτυπώντας στο κεφάλι. Όπως ο ίδιος ανάφερε, μαζί με τη σύζυγο του, κατευθύνονταν με το όχημα τους προς το Γενικό Νοσοκομείο.

Μέλη της Ομάδας «Ζ», προέβησαν άμεσα σε ενέργειες και αφού εντόπισαν το ζεύγος στην περιοχή Ανθούπολης, στη Λακατάμεια, τους συνόδευσαν με ασφάλεια στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών, του Γενικού Νοσοκομείου. Το παιδί έτυχε των πρώτων βοηθειών και ιατρικών εξετάσεων, από τις οποίες φαίνεται να μην έχει υποστεί οποιοδήποτε τραυματισμό. Παραμένει προληπτικά για παρακολούθηση στο νοσοκομείο.