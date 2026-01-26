Διάταγμα κράτησης για τέσσερις μέρες εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, εναντίον 25χρονου, που συνελήφθη χθες για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας, επίθεσης, απειλής, μαχαιροφορίας και επίθεσης εναντίον αστυνομικού.

Γύρω στις 4μ.μ. χθες λήφθηκε πληροφορία στην Αστυνομία, από πολίτη ότι σε δρόμο της Λεμεσού, εντόπισε άγνωστο πρόσωπο να σπρώχνει την μοτοσικλέτα του, η οποία είχε κλαπεί τις προηγούμενες μέρες. Μέχρι την άφιξη της Αστυνομίας στη σκηνή, ο παραπονούμενος φέρεται να προσέγγισε τον άγνωστο με φιλικό του πρόσωπο, με αποτέλεσμα αυτός να τους επιτεθεί και να τους απειλήσει με μαχαίρι.

Με την άφιξη της Αστυνομίας ο άγνωστος φέρεται να επιτέθηκε στο φίλο του παραπονούμενου, με αποτέλεσμα να συλληφθεί από μέλη της Αστυνομίας για αυτόφωρο αδίκημα. Στην προσπάθεια των αστυνομικών να τον περιορίσουν, ο άγνωστος επιτέθηκε στα μέλη της Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να επανασυλληφθεί για νέο αυτόφωρο αδίκημα.

Όπως διαπιστώθηκε πρόκειται για 25χρονο, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκε μετά από σωματική έρευνα και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.

Εναντίον του 25χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Το πρωί σήμερα παρουσιάστηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα τετραήμερης κράτησης.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.