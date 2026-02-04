Μπορεί να εξασφάλισε τα €50.000 που απαιτούνταν για να παραμείνει ελεύθερος, ωστόσο, ο 51χρονος κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του Σταύρου Δημοσθένους, παραμένει ακόμη υπόδικος στις Κεντρικές Φυλακές. Παρά τους νέους περιοριστικούς όρους που όρισε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού κατά την προχθεσινή παραπομπή της υπόθεσης, φαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται ζητήματα που δεν ικανοποιούν το Πρωτοκολλητείο Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, ο κατηγορούμενος παρουσίασε στο Πρωτοκολλητείο τέσσερις τραπεζικές επιταγές συνολικού ποσού €40.000, καθώς και €10.000 σε μετρητά, καλύπτοντας έτσι το συνολικό ποσό των €50.000 που είχε επιβληθεί από το Δικαστήριο στις 29 Ιανουαρίου. Οι όροι προέβλεπαν ότι το ποσό έπρεπε να κατατεθεί είτε μέσω τραπεζικής επιταγής είτε μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Το γεγονός, όμως, ότι μέρος του ποσού καταβλήθηκε σε μετρητά και το υπόλοιπο σε 4 επιταγές, φαίνεται ότι παραβιάζει τη διαταγή του Δικαστηρίου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλευρά του κατηγορουμένου, μέσω του δικηγόρου του, αναμένεται να προχωρήσει σε περαιτέρω διαδικασίες.