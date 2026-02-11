Σοβαρό τροχαίο προκλήθηκε στην Πάφο με 20χρονο μοτοσικλετιστή, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο λίγο πριν τις 9:00 μ.μ. χθες, ο 20χρονος μοτοσικλετιστής, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται απώλεσε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του, στην οδό Ρηγαίνης, στη Γεροσκήπου, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα να προσκρούσει σε δέντρο και να ακινητοποιηθεί σε παρακείμενο χωράφι.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε στο ΓΝ Πάφου, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει κάταγμα αυχενικού σπονδύλου και κάκωση κεφαλής. Κρατήθηκε για νοσηλεία με την κατάσταση της υγείας του να περιγράφεται ως εκτός κινδύνου.