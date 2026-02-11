Συγκλονισμό προκαλεί η είδηση ότι μητέρα στη Λεμεσό πήρε ηρεμιστικά χάπια και έδωσε και στο 7χρονο παιδί της, με αποτέλεσμα να εντοπιστούν χωρίς να έχουν τις αισθήσεις τους.

Όσα έρχονται στο φως προκαλούν σοκ. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, το βράδυ της Τρίτης (10/2) μητέρα και παιδί μεταφέρθηκαν σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο της πόλης, αφού είχαν βρεθεί νωρίτερα από τον σύζυγο, χωρίς τις αισθήσεις τους. Αρχικά ο πατέρας θεώρησε ότι το παιδί κοιμόταν, αλλά στη συνέχεια συνειδητοποίησε την πραγματικότητα. Μητέρα και παιδί φέρεται να περιήλθαν σε αυτή την κατάσταση λόγω χρήσης ποσότητας ηρεμιστικών χαπιών.

Οι γιατροί έδρασαν αμέσως και χορήγησαν ειδική αγωγή στο παιδί, καταφέρνοντας να το επαναφέρουν. Το ίδιο έπραξαν στη συνέχεια και με τη μητέρα. Σύμφωνα με έγκυρη πηγή, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι τα ηρεμιστικά χάπια τα είχε δώσει στο παιδί η μητέρα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η Αστυνομία, η οποία προχώρησε αρχικά στη σύλληψη της γυναίκας. Ακολούθως, εξετάστηκε από κυβερνητικό ψυχίατρο, ο οποίος διαπίστωσε ότι χρειαζόταν νοσηλεία, και αφού εκδόθηκε δικαστικό διάταγμα, οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.